Erzincan'da Kurban Bayramı Nöbetçi Fırınlar Açıklandı
Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da hizmet verecek nöbetçi fırınların listesi açıklandı. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde açık olacak fırınlar ve adresleri belirlendi.
Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.
Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Arıfzan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Cad.
Asel Fırını - Demirkent Mahallesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi.
Bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Ertuğ 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mah.
Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Eğilinoğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarşısı
Kardeşler Ekmek Fırını - Recep Yazıcıoğlu Cad.
Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi
Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi
Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi
Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi - ERZİNCAN