Erzincan'da Kurban Bayramı Nöbetçi Fırınlar Açıklandı

Erzincan'da Kurban Bayramı Nöbetçi Fırınlar Açıklandı
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Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da hizmet verecek nöbetçi fırınların listesi açıklandı. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde açık olacak fırınlar ve adresleri belirlendi.

Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Arıfzan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Cad.

Asel Fırını - Demirkent Mahallesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi

Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi.

Bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Ertuğ 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi

Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mah.

Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi

Eğilinoğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarşısı

Kardeşler Ekmek Fırını - Recep Yazıcıoğlu Cad.

Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi

Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi

Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi

Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi

Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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