Erzincan'da Kurban Bayramı Nöbetçi Fırınlar Açıklandı

Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Arıfzan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Cad.

Asel Fırını - Demirkent Mahallesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi

Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi.

Bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Ertuğ 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi

Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mah.

Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi

Eğilinoğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarşısı

Kardeşler Ekmek Fırını - Recep Yazıcıoğlu Cad.

Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi

Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi

Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi

Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi

Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi - ERZİNCAN