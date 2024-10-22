Erzincan'da Kuaför ve Güzellik Salonları Toplantısı

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sektörel toplantılar kapsamında kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan'da faaliyet gösteren kadın kuaförleri, erkek kuaförleri ve güzellik salonu işletmecileri ve sektör temsilcileri tarafından belirtilen talep ve sorunlar görüşülerek, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Hamza Aydoğdu, toplantıya katılan tüm esnafa hayırlı, bol kazançlar diledi. - ERZİNCAN