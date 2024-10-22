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Erzincan'da Kuaför ve Güzellik Salonları Toplantısı

Erzincan'da Kuaför ve Güzellik Salonları Toplantısı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle bir araya gelerek sektörün taleplerini ve sorunlarını görüştü.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sektörel toplantılar kapsamında kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan'da faaliyet gösteren kadın kuaförleri, erkek kuaförleri ve güzellik salonu işletmecileri ve sektör temsilcileri tarafından belirtilen talep ve sorunlar görüşülerek, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Hamza Aydoğdu, toplantıya katılan tüm esnafa hayırlı, bol kazançlar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hamza Aydoğdu erzincan Ekonomi Kuaför Kadın Yerel Yaşam

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