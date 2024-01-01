Erzincan'da köy evinde birlik ve beraberlik mesajlarıyla 2024 yılına girildi

Erzincan'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek, birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyünde vatandaş eski gelenekleri sürdürmek için yılbaşında köy evinde toplandılar. 2024 yılını köy evinde halaylar çekip bir arada karşılayan köy sakinleri mutlu yıllar temennisinde bulundular. - ERZİNCAN