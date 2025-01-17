Üye Girişi
Haberler
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Erzincan'da koruyucu ailelere kahvaltı programı düzenlendi

Erzincan'da koruyucu ailelere kahvaltı programı düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği kahvaltı programında koruyucu ailelerle ve çocuklarla bir araya geldiler.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği kahvaltı programında koruyucu ailelerle ve çocuklarla bir araya geldiler.

Düzenlenen programa katılımlarından dolayı tüm ailelere ve çocuklara teşekkür ederek "Hoşgeldiniz" diyen Vali Aydoğdu, "Aile her şeydir. Çünkü bir çocuk sevgiyi, merhameti, şefkati ve insana dair tüm güzellikleri ailede öğrenir. Eğer bir çocuk bu duyguları ailede alamazsa hiçbir eğitim sistemi bu duyguları tam anlamıyla ona veremez. Bugün bizim iyi insanlara merhametli insanlara ve sevgi dolu insanlara ihtiyacımız var. Toplumun inşası ve geleceğimiz de buna bağlı. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etti. Çünkü aile çökerse toplumda çöker" dedi.

Gönülleri ummanlar gibi geniş, merhametleri Ergan Dağı kadar büyük koruyucu ailelere teşekkür eden Aydoğdu, "Sizler bu çocuklarımıza sahip çıktınız ve çıkıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarımızın dertleriyle dertlenmek, onlara sevgi vermek, onlara merhamet etmek, onları bir gün değil, hayat boyunca sevip kucaklamak inanılmaz bir davranış. Allah sizleri var etsin" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Netanyahu köşeye sıkıştı! Kaderini belirleyecek iki senaryo
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
img

Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.