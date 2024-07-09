Erzincan'da Kore gazisi Yusuf Allahverdi vefat etti
Erzincan'da yaşayan Kore gazisi Yusuf Allahverdi'nin vefat ettiği bildirildi. Allahverdi'nin cenazesi yarın Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Erzincan'da Kore gazisi Yusuf Allahverdi, vefat etti.
Allahverdi'nin cenazesinin Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden yarın saat 12.00'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Allahverdi'nin cenazesi Keklikkayası köyünde defnedilecek. - ERZİNCAN