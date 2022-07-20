Erzincan'da kışlık saman hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kışlık saman hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da kışlık saman hazırlıkları sürüyor

Erzincan'da buğday hasadının başlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

Erzincan'da buğday hasadının başlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

Çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için kullanacakları samanları şimdiden hazırlamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcağa rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinin oluşturduğu saman dağları içerisinde çalışma başlattı. Çuvallara doldurularak traktörlere yüklenen samanlar daha sonra depolara taşınıyor.

Saman toplayan çiftçilerden Kenan Aydın, sıcak havalar nedeni ile çalışmalarını akşam saatlerine bıraktıklarını söyledi. Aydın, "Geceleri daha serin olduğundan fazla yorulmuyoruz. Kış aylarında hayvanlarımızı beslemek için ihtiyaç duyduğumuz samanı topluyoruz. Daha sonra samanları çuvallayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title