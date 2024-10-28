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Erzincan'da Kışlık Erişte Kesim İşlemi Başladı

Erzincan'da Kışlık Erişte Kesim İşlemi Başladı
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Erzincan'daki kadınlar, kış aylarında tüketmek üzere hazırlanan erişteleri kesmeye başladı. Erişteler, özenle yapılan hamurların kibrit çöpü şeklinde kesilip kurutulması ile hazırlanıyor.

Erzincan'da kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Erişteler soğuk günlerde damak çatlatmaya hazır olacak.

Özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başlandı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor. Dört kişilik bir aile için hazırlanan ve ortalama 20 kilo olan erişteler, özenle kesildikten sonra belli bir süre kurutulmak için nemden uzak olan bir ortamda bekletiliyor. Hazırlanmasından kurumasına kadar yaklaşık 1 haftalık emek isteyen erişteler daha sonra başta makarna olarak veya farklı yemeklerde kullanılarak sofraları süsleyecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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