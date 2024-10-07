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Erzincan'da Kışın Vazgeçilmezi Lahanalar Tezgahları Süslüyor

Erzincan'da Kışın Vazgeçilmezi Lahanalar Tezgahları Süslüyor
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Erzincan'da kış aylarının vazgeçilmezi olan devasa lahanalar, 80 ile 150 TL arasında alıcı buluyor. Üretim maliyetinin arttığı belirtilse de, pazarcılar geçen yılki satış fiyatlarının değişmediğini ifade ediyor.

Erzincan'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan lahanalar tezgahlarda yerini aldı. Kışın habercisi olarak bilinen, devasa büyüklükteki lahanalar 80 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.

Geniş ve kat kat yaprakları olan, kış sebzesi olarak bilinen lahana, özellikle doğal yapısı ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle Erzincan'da sıkça tercih ediliyor.

Erzincan'da başta lahana dolması olmak üzere lahanadan yapılan turşu ve çorbalar şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor. Erzincanlı kadınların mutfaklarından eksik etmediği lahanalar tezgahta yemeklik ve turşuluk olmak üzere ikiye ayrılıyor.

"Lahananın maliyeti arttı ancak tezgahtaki satış fiyatı aynı"

Pazarcı esnafı Fethi Duran, 80 liradan başlayan lahana fiyatlarının büyüklüğüne göre 150 liraya kadar çıktığını belirtti. Duran, lahana fiyatlarının üretim maliyetinin arttığını ancak satış fiyatının geçen sezonla aynı olduğunu kaydetti. Satışlardan memnun olmayan Duran, "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor." diyerek sitemde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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