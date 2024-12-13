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Erzincan'da Kış Şartları: Kadınlar Hayvanları ve Evleri için Kardan Kürek Yakıyor

Erzincan'da Kış Şartları: Kadınlar Hayvanları ve Evleri için Kardan Kürek Yakıyor
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Erzincan'ın Kalecik köyünde kar yağışı sonrası tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlar, kış mesaisine başladı. Bacalar kardan temizlenirken, hayvanların bakımı da sürdürülüyor.

Erzincan'a yağan karın ardından köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış mesaisi başladı. Toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyen kadınlar diğer yandan da küçükbaş hayvanların güdülmesinde eşlerine yardım ediyorlar.

Erzincan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde yağan karla birlikte kara kış yaşanmaya başladı. Kar ve beyaz örtüyle köyün etrafındaki ağaçlık alanlar, dereler adeta kartpostallık bir görüntü oluştururken mera yolunda tipiye yakalanan koyun ve keçi sürüsü zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kış çilesinin yüzünü gösterdiği Kalecik köyünde toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küremek kadınlara düştü. Sabah saatlerinde tahta kızaklarla damların bacalarını kardan küreyen kadınlar, kışın köylerde hayat şartlarının oldukça zor olduğunu söylediler.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerinin sürdüren köy sakinleri koyun sürülerini ağıllarda günde 2 öğün besliyor. Kar ve çamur da hayvanlarının süt veriminin daha da artması için çabalayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla yaylalara çıkacakları günleri iple çekiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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