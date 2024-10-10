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Erzincan'da Kış Hazırlıkları Başladı: Patates ve Soğan Stokları Artıyor

Erzincan'da Kış Hazırlıkları Başladı: Patates ve Soğan Stokları Artıyor
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Erzincan'da vatandaşlar, soğuk geçecek kış mevsimi öncesi patates ve soğan stoklamaya başladı. Pazar tezgahlarında satışa sunulan ürünlerin fiyatları da belirlendi.

Erzincan'da uzun süren ve soğuk geçen kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların kışın yoğun olarak tükettikleri patates ve soğan stoku devam ediyor.

Hasadı yapılan patates ve soğan gibi kışlık ürünler pazar tezgahlarında satışa sunuluyor. Vatandaşlar kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için, kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden almayı tercih ediyor. Genelde çuval hesabıyla satışı gerçekleşen soğanın fiyatı 300-400 lira, patatesin çuvalı ise 450-500 lira. Kış mevsiminin Erzincan'da uzun sürdüğünü ve bu yüzden vatandaşların kışlık gıda ürünlerine rağbet gösterdiğini belirten pazar esnafı, Necmi Okumuş, "Kış geliyor. Kışın uzun sürdüğü bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden de vatandaşlar patatesini, soğanını şimdiden almayı tercih ediyor. Hasadı yeni yapıldığı için şuan ürün bol ama kışın fiyatlar artabiliyor. Bizler esnaf olarak uygun satmak için elimizden geleni yapıyoruz. Soğan 300-400 liradan patates 450-500 liradan satılıyor. Kalitesine göre değişiyor. İri patatesler daha pahalı oluyor. Hemşerilerimiz kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için, kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden alıyor. Herkese hayırlı bereketli sezon diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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