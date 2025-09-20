Haberler

Erzincan'da Kış Hazırlıkları Başladı

Güncelleme:
Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yapıyor. Kırsal kesimde yaşayan sakinler, odun ve çalı-çırpı toplayarak kışı rahat geçirmeyi hedefliyor.

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıkları aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışı rahat geçirebilmek için hazırlıklara devam ediyor. Geceleri soğuk havanın hakim olduğu son günlerde kış hazırlıklarına hız veren köy sakinleri, çetin kışa karşı önlem alıyor. Köy sakinleri, bölgede ve kentte çetin geçen kış aylarında evlerinde ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmek istiyor.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde ikamet eden Cemal Gümüş isimli vatandaş ise kış mevsimi hazırlıklarını sürdürdüklerini ve topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da traktörle evlerine getirdiklerini söyledi.

Gümüş, "Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak, havaların soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Yılda 4 ton odun yakıyoruz. Kömür fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kömür alamıyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
