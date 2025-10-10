Haberler

Erzincan'da Kış Hazırlığı: İkinci El Sobalar Pazarını Sardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaların soğumasıyla Erzincan'da ikinci el sobalar pazarda yerini aldı. Kış hazırlıkları yapan vatandaşlar, geçmişten günümüze gelen sobacılığı yaşatmaya çalışan esnaflardan soba temin ediyor.

Havaların soğuduğu Erzincan'da ikinci el sobalar pazarda yerini aldı.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte evlerinde soba kullanan vatandaşlar soba temin ederek kış hazırlıklarına başladı. Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, köyde yaşayan vatandaşların tercihi oluyor.

Doğal gaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, Erzincan Buğday Meydanı ikinci el pazarında geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor.

Pazarda ikinci el sobalar 5 bin TL ile 10 bin TL arasındaki fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Sobacı esnafı Mehmet Kılıç kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışını yaptıklarını belirtti. Kılıç, "Soba satışında 2 ay sezonumuz var. Şehirli zaten doğalgaz tükettiği için sobaları köylü halkına satabiliyoruz. Şehir içindekiler doğalgaz kullandığından dolayı satışlarımız her yıl azalıyor." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Hapishane girişinde fark edildi! X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı

X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık
Hapishane girişinde fark edildi! X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı

X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.