Erzincan'da Kılıçbalığına Yoğun İlgi
Karadeniz'de yakalanan Kılıçbalığı, Erzincan'da balıkçının tezgahında sergilenirken vatandaşların büyük ilgisini çekti. Birçok kişi ilk kez gördükleri bu balığın fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarıştı.
Karadeniz'de balıkçılar tarafından yakalanan Erzincan'a satılmak üzere getirilen Kılıçbalığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. İlk kez Kılıçbalığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Erzincan merkezde bulunan bir balıkçının tezgahında Kılıçbalığını gören vatandaşlar meraklarını gizleyemedi. Erzincan'da ilk kez Kılıçbalığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekilmekten geri kalmadı.
Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan Kılıçbalığı bir süre tezgahta sergilendi. - ERZİNCAN