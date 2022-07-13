Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam etti.

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için bugün de kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Kasaplar kıymanın kilosunu 5 liradan çektiklerini söyledi.

Erzincan'daki kasaplar, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 5 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Suat Tokdemir ise "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin" diye konuştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Erzincan Kurban Kıyma Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title