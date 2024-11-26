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Erzincan'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

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Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan şehirlerarası yollar, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Vali Hamza Aydoğdu, karla mücadele çalışmaları ve yol açma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kar yağışının ardından Erzincan'da kapanan şehirlerarası yollar ulaşıma açıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun şekilde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı. Vali Hamza Aydoğdu, çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan-Refahiye karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkları ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Erzincan-Refahiye karayolunda yapılan çalışmaları inceleyen ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydoğdu, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

Daha sonra Refahiye ilçe merkezini ziyaret eden Vali Aydoğdu, ilçe merkezinde ve köylerinde yapılan karla mücadele çalışmaları hakkında Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'ndan bilgiler aldı.

Erzincan'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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