Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi

Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kriz merkezi kurulurken, ulaşımda yaşanan sorunlar ve mahsur kalan vatandaşların tahliyesi titizlikle takip ediliyor.

Erzincan'da eğitime kar tatili

Erzincan'da oluşturulan kriz merkezinde karla ilgili acil yardım konuları titizlikle takip edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bugün de tatil edilirken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konuları titizlikle takip edildi.

Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün de ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, birim amirlerinin katılımlarıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konuları titizlikle takip edilmekte.

Vali Aydoğdu, "İlimiz genelinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı ve etkili olan tipi nedeniyle Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam etmekte. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam etti." dedi.

İlgili birim amirlerinden gece boyunca yapılan çalışmalar ve sahadaki son durum hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, önceliğin kapalı olan yolların acil olarak açılması ve açılan yollarda ulaşım güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. Yolda kalan vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını veren Vali Aydoğdu, bir kez daha vatandaşlarımızın acil ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamasını, çıkmak durumunda olanların da gerekli tedbirleri almaları ve uyarılara uymalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
img

İşte kalemini kırdığı ilk isim
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.