ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 168 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 168 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan'da, 2 gün boyunca aralıklı yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve fırtına nedeniyle Erzincan'da 168 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi. Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden açmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

Kar yüksek kesimlerde çileye dönüşürken çocuklar için ise her zaman eğlence kaynağı oluyor. Okula erken giden çocuklar ders başlamadan önce arkadaşlarıyla kartopu oynayarak keyifli anlar yaşıyor.