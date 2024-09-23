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Erzincan'da Kadınlar Kışlık Erişte Kesimine Başladı

Erzincan'da Kadınlar Kışlık Erişte Kesimine Başladı
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Erzincan'da kadınlar, kış için hazırladıkları erişteleri kesmeye başladı. Hazırlanması bir hafta süren erişteler, soğuk günlerde sofralarda yerini alacak.

Erzincan'da kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Erişteler soğuk günlerde damak çatlatmaya hazır olacak.

Özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başlandı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor. Dört kişilik bir aile için hazırlanan ve ortalama 20 kilo olan erişteler, özenle kesildikten sonra belli bir süre kurutulmak için nemden uzak olan bir ortamda bekletiliyor. Hazırlanmasından kurumasına kadar yaklaşık 1 haftalık emek isteyen erişteler daha sonra başta makarna olarak veya farklı yemeklerde kullanılarak sofraları süsleyecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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