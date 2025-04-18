Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt başkanlığında İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınacak yeni önlemler ve işbirliği stratejileri ele alındı. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaşarak, ortak bir çalışma planı oluşturuldu. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.