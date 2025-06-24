Erzincan'da Kadın Tarım İşçileri Güneşin Altında Pancar Üretiyor

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Erzincan'da kadın tarım işçileri, zorlu hava koşullarında pancar tarlalarında çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sıcaklıkların 35-40 dereceyi bulduğu günlerde sabah erkenden işe gelen kadınlar, alnının terini toprağa akıtarak üretim yapıyor.

Erzincan'da kadın tarım işçileri güneşin altında alın teriyle pancar üretiyor

ERZİNCAN - Erzincan'da pancar tarlalarında çapa mesaisi başladı. Kadın tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar süren zorlu mesaiyle hem üretime hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Her gün sabah saat 06.00-07.00 sıralarında tarlalara gelen kadınlar, sıcaklığın 35-40 dereceyi bulduğu hava şartlarına rağmen çapa yaparak pancarları hasada hazırlıyor. Şapka ve uzun giysilerle güneşten korunmaya çalışan işçiler, dizlerinin üzerinde çalışarak saatlerce toprağa emek veriyor.

Öte yandan kadın işçiler günde kazandıkları bin lira ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

35-40 derece sıcaklıkta pancar çapalıyorlar

Şeker pancarı tarlalarında çalışan kadın işçiler, zorlu çalışma şartlarına dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalıştıklarını belirten kadın işçi, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcağın altında 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklarda çalışıyoruz. Pancar çapalıyoruz. Kadın işçiler olarak sabah 07.00'de buradayız. Akşam 17.00'de paydos ediyoruz."

Öte yandan toprağın emek istediğini vurgulayarak kadın işçileri bir araya getiren ve tarlaya ulaşmalarını sağlayan, ekip arasında "Çavuş" olarak tanınan Selver isimli işçi ise "Eylül sonunda Ekim gibi hasat yapılıyor. Toprak çok güzel, uğraş ve emek ister. Biz de emektar kadınlar olarak kendimizde gurur duyuyoruz. 35-40 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşüyor. ve bu durumdan çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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