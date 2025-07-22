Erzincan'da Kadın Girişimciler Fuarı Sona Erdi

Erzincan'da Kadın Girişimciler Fuarı Sona Erdi
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Girişimciler Fuarı, Erzincan'da yoğun ilgi gördü. 40 kadın girişimci, el emeği ürünlerini sergileyerek Erzincan halkıyla buluştu. Fuara katılanlar, güçlü kadınların iş dünyasındaki yerini vurguladı.

Erzincan'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Girişimciler Fuarı sona erdi. Havuzbaşı'nda gerçekleştirilen fuar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fuarda, girişimci 40 kadın, el emeği ürünleri, doğal gıdaları, takıları, ev tekstili ve çeşitli el sanatlarından oluşan ürünleri sergileyerek, Erzincan halkıyla buluşturdu.

TOBB Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rüveyda Tanoğlu, fuarın geleneksel hale geldiğini belirterek, "Kadınlarımız üretiyor, Erzincan kazanıyor" dedi. 'Güçlü Kadınlar, Büyük İşler' sloganıyla düzenlenen fuara destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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