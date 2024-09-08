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Erzincan'da Kadın Girişimciler Fuarı düzenlendi

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Erzincan'da düzenlenen Kadın Girişimciler Fuarı, kadınların iş dünyasındaki potansiyellerini sergiledi. Fuar, renkli stantlarıyla dikkat çekti ve yoğun ilgi gördü. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, fuar alanını ziyaret ederek girişimci kadınları tebrik etti ve devletin kadın girişimciliğine destek verdiğini belirtti.

Erzincan'da kurulan Kadın Girişimciler Fuarıyla kadınların iş dünyasındaki potansiyelleri gözler önüne serildi.

Düzenlenen Kadın Girişimciler Fuarı, kadınların iş dünyasındaki potansiyellerini ortaya çıkardı. Rengarenk stantlarıyla dikkat çeken fuara ilgi yoğun oldu.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat'la birlikte, fuar alanını ziyaret etti.

Fuar alanında kurulan stantları gezen ve stantlarda satılan ürünler hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, tüm girişimci kadınları tebrik ederek, Erzincan'da ve Türkiye'de kadın girişimciliğinin daha da gelişmesi için devletin her türlü desteği verdiğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Aydoğdu erzincan Güncel Kadın Yerel

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