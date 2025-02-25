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Erzincan'da Jandarma Çocuklara Kızak Keyfi Yaşattı

Erzincan'da Jandarma Çocuklara Kızak Keyfi Yaşattı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 17 öğrenci Ergan Dağında kızak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, etkinlik sonrası çocuklarla birlikte yemek yedi ve hediyelerini dağıttı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar Ergan Dağında kızak keyfi yaşadı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Büyükçakırman İlkokulu ve Anaokulunda eğitim gören 17 öğrencinin katılımıyla Ergan Dağı'nda kızak faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Jandarma ekipleri kızak keyfi sonrası öğrencilerle birlikte yemek yiyerek hediyelerini dağıttılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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