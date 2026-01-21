Haberler

Erzincan İl Müftülüğünden hayırsever iş insanlarıyla istişare toplantısı

Erzincan İl Müftülüğü, 'İl ve İlçe Müftülüklerinin Faaliyetleri ve İstişareler' konulu toplantılarını sürdürüyor. İkinci toplantıda, hayırsever iş insanları ve esnafın katılımıyla 2025 ve 2026 projeleri ele alındı.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "İl ve İlçe Müftülüklerinin Faaliyetleri ve İstişareler" konulu toplantıların ikincisi, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun riyasetinde Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk toplantısı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan istişare buluşmalarının ikincisine; hayırsever iş insanları ve esnafın yanı sıra il müftü yardımcıları ve müftülük personeli katıldı.

Toplantının gündeminde, 2025 yılı içerisinde İl Müftülüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler yer aldı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yaptığı kapsamlı sunumda müftülüğün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde hayırsever esnaf ve iş insanlarıyla paydaşlık çerçevesinde gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalara değindi.

Müftülüklerce yürütülen tüm hizmet ve faaliyetlerin, hayırsever iş insanları ve esnafın maddi ve manevi katkıları, sahiplenmeleri ve destekleriyle gerçekleştirildiğini vurgulayan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Toplantının devamında söz alan bazı esnaf ve iş insanları; görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaşarak istişare sürecine katkı sundu. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantıda, toplumsal faydayı artırmaya yönelik öneriler ele alındı.

Gerçekleşen istişare toplantısı, ortak akıl ve iş birliği vurgusuyla sona ererken, bu tür buluşmaların ilerleyen süreçte de devam etmesinin önemi ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
