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Erzincan'da İkinci El Sobalar Kış Hazırlığı İçin Pazarları Doldurdu

Erzincan'da İkinci El Sobalar Kış Hazırlığı İçin Pazarları Doldurdu
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Havaların soğumasıyla birlikte Erzincan'da ikinci el sobalar pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Sobacı esnafı, kış hazırlıkları kapsamında köylü halkına yönelik satışlar yapıyor.

Havaların soğuduğu Erzincan'da ikinci el sobalar pazarda yerini aldı.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte evlerinde soba kullanan vatandaşlar soba temin ederek kış hazırlıklarına başladı. Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, köyde yaşayan vatandaşların tercihi oluyor.

Doğal gaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, Erzincan Buğday Meydanı ikinci el pazarında geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor.

Pazarda ikinci el sobalar 3 bin TL ile 5 bin TL arasındaki fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Sobacı esnafı Mehmet Kılıç kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışını yaptıklarını belirtti. Kılıç, "Soba satışında 2 ay sezonumuz var. Şehirli zaten doğalgaz tükettiği için sobaları köylü halkına satabiliyoruz. Şehir içindekiler doğalgaz kullandığından dolayı satışlarımız her yıl azalıyor." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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