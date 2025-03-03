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Erzincan'da İftar Topu Atışları Geleneği Devam Ediyor

Erzincan'da İftar Topu Atışları Geleneği Devam Ediyor
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Erzincan'daki 59'uncu Topçu Tugayı, ramazan ayında iftar vaktini belirten top atışı geleneğini sürdürerek halkın manevi atmosferine katkı sağlıyor.

Erzincan'daki 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, ramazan ayının coşkusu iftar vaktini belirten top atışı geleneğini sürdürüyor.

Erzincan'da, ramazan ayında uygulanan iftar topu atışı geleneği bu yıl da sürdürülüyor. 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkiinden ramazan boyunca iftar vaktini duyurmak amacıyla top atışı gerçekleştiriyor. Bu özel gelenek, Erzincan halkının ramazan ayındaki manevi atmosferini pekiştirirken, aynı zamanda geçmişe duyulan özlemi de yansıtıyor.

59. Topçu Tugayı iftar topu atışlarını gerçekleştiriyor

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Erzincan'da her akşam, iftar saati geldiğinde bir top sesi yankı buluyor. 59. Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkiinde stratejik bir konumda bulunan topçu bataryalarından top atışı yaparak, iftar vaktinin geldiğini duyuruyor. Bu top atışları, sadece bir gelenek olmanın ötesinde, şehre özgü bir anlam taşıyor ve halkın oruç açma zamanını doğru şekilde bilmesine yardımcı oluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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