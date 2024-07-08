Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Her Hafta Kurulan Bitpazarında Uygun Fiyatlı Eşyalar Bulunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir fiyatına satılıyor.

Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir fiyatına satılıyor.

Erzincan da her Pazartesi günleri kurulan ikinci el pazarı (bitpazarı) ihtiyaçlı vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Bitpazarında en çok talep ise antikalara oluyor. İkinci el alışveriş meraklısı vatandaşlar bitpazarına yoğun ilgi gösterdi.

Elektronik eşyadan mutfak eşyasına, giysiden, tarım araçlarına kadar birçok eşyanın bulunduğu bitpazarı bu hafta da doldu taştı. Erzincanlı vatandaşlar adeta "Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı" sözüne nazire yaptı. Haftanın ilk günü olan her pazartesi günleri Buğday Meydanı alt kısmında kurulan pazarda, bu hafta da yine birçok ürün sergilendi. Kullanılmış veya üretimi olmayan ürünler ihtiyaç sahipleri tarafından çok ucuz fiyatlara alındı. Özellikle ihtiyaçlı vatandaşların gittiği pazarda kurulan tezgahların tamamında ikinci el eşya ve malzeme satışı yapılıyor. İkinci el elbiseden en küçük çiviye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bitpazarında her bütçeye göre ürün bulmak mümkün. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Haberler Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Bakmadan Geçme

8 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen?
CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title