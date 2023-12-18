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Erzincan'da Her Hafta Kurulan Bitpazarında Uygun Fiyata İkinci El Eşyalar Bulunuyor

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Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan, halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir, 4'te bir fiyatına satılıyor.

Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan, halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir, 4'te bir fiyatına satılıyor.

Erzincan da her Pazartesi günleri kurulan ikinci el pazarı (bitpazarı) ihtiyaçlı vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Bitpazarında en çok talep ise antikalara oluyor. İkinci el alışveriş meraklısı vatandaşlar bitpazarına yoğun ilgi gösterdi. Aradıklarını ürünü elden kaçırmak istemeyen vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte bitpazarına geliyor

Elektronik eşyadan mutfak eşyasına, giysiden, tarım araçlarına kadar birçok eşyanın bulunduğu bitpazarı bu hafta da doldu taştı. Erzincanlı vatandaşlar adeta "Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı" sözüne nazire yaptı. Haftanın ilk günü olan her pazartesi günleri Buğday Meydanı alt kısmında kurulan pazarda, bu hafta da yine birçok ürün sergilendi. Kullanılmış veya üretimi olmayan ürünler ihtiyaç sahipleri tarafından çok ucuz fiyatlara alındı. Özellikle ihtiyaçlı vatandaşların gittiği pazarda kurulan tezgahların tamamında ikinci el eşya ve malzeme satışı yapılıyor. İkinci el elbiseden en küçük çiviye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bitpazarında her bütçeye göre ürün bulmak mümkün.

Sabahın erken saatlerinde antika tutkusu nedeniyle bitpazarına gelen vatandaşlardan Enes Canpolat, "Erken saate geldim. Çünkü biraz gecikirsen burada aradığını bulamazsın. Ben genelde eski radyo ve teyp topluyorum ama bazen aramadığım ve gördüğümde çok ilgimi çeken ürünler de buluyorum. Bitpazarı bizim burada yıllardır kurulur ve inanılmaz güzel eşyalar alıcı bulur. Sadece biraz erken kalkmak ve ilk gelip almak gerekiyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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