Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

Erzincan'da belediyeye bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından denetlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da belediyeye bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Erzincan'ın merkezinde sokak hayvanlarına yönelik bulunan geçici hayvan bakımevini ziyaret eden DKMP 13. Bölge Müdürü Okan Gün ve DKMP Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman denetlemelerde bulundu. Sokaklardan toplanarak rehabilitasyona tabi tutulan hayvanların yaşam şartları, yemekleri ve sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan denetimlerde, hayvanların konakladığı odaların durumlarını incelenirken, geçici hayvan bakımevinde oluşabilecek sorun ve sıkıntılar hakkında yetkililere bilgi aktarıldı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarını bulunduğu geçici bakımevindeki hayvanların rutin kontrollerinin yapıldığı, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Erzincan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title