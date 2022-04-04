Erzincan'da "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği - Haberler

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Erzincan'da "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da

Erzincan'da Polis Haftası programları dahilinde "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği gerçekleşti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Polis Haftası programları dahilinde "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği gerçekleşti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğine valinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet personelleri ve aileler katıldı. "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" isimli bisiklet turunda katılımcılar kent merkezindeki parkurda bisiklet sürdüler. - ERZİNCAN

Erzincan'da Haydi Hep Birlikte Pedallayalım etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Erzincan, Bisiklet, Polis, Yerel, Haberler

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