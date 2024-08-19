Erzincan'da hayalinin polis olmak olduğunu söyleyen çocuğa polis ablasından destek

Erzincan'da hayalinin polis olmak olduğunu söyleyen çocuğa, polis ablasından destek geldi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ablasına "Ben de büyüyünce polis olacağım" diyen bir çocuğa, hayallerine giden yolda destek verildi. Yaya geçidinde duran ve sürücüleri yönlendiren çocuğun sevinci görülmeye değerdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından o anlara ilişkin fotoğraf paylaşılarak, "Bu vatanın senin gibi polisi seven ve bu işe gönül veren bireylere ihtiyacı var" notu bırakıldı. - ERZİNCAN