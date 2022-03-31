Erzincan'da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu - Haberler

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Erzincan'da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu

Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

2022 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 4 cami şu şekilde:

Şemseddin Uçar Camii- Atatürk mahallesi

Kızılay Camii- Kızılay mahallesi

Boyacılar Camii- Karaağaç mahallesi

Hafız Mehmet Aydın Camii- Yunus Emre mahallesi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teravih Namazı, Erzincan, Ramazan, Cami, Yerel, Haberler

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