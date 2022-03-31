Erzincan'da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.
Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.
2022 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 4 cami şu şekilde:
Şemseddin Uçar Camii- Atatürk mahallesi
Kızılay Camii- Kızılay mahallesi
Boyacılar Camii- Karaağaç mahallesi
Hafız Mehmet Aydın Camii- Yunus Emre mahallesi. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel