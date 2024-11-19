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Erzincan'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın başkanlığında, il genelindeki güvenlik durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda şehrin güvenliği ve vatandaşların huzur ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edilerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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