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Erzincan'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehir güvenliği ve vatandaşların huzuru için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda şehrin güvenliği ve vatandaşların huzur ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edilerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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