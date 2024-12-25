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Erzincan'da Gıda Fiyatlarına Denetim Uygulaması

Erzincan'da Gıda Fiyatlarına Denetim Uygulaması
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2025 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, işçilik maliyetlerini bahane ederek fiyatları haksız yere artıran işletmelere yönelik denetimlerin yapılacağını açıkladı. Fahiş fiyat uygulayanlara en ağır tedbirler uygulanacak.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, Erzincan'da isçilik maliyetinin artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeler takip edilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülecek olan denetimlerde fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak için gerekli tüm denetimlerin gerçekleştirileceği ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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