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Erzincan'da gençlik buluşması düzenlendi

Erzincan'da gençlik buluşması düzenlendi
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Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörlüğünün gençlere yönelik düzenlediği faaliyetler devam ediyor.

Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörlüğünün gençlere yönelik düzenlediği faaliyetler devam ediyor.

Refahiye ilçe müftüsü Zikrullah Fırat'ın öncülüğünde Erzincan Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü'nce gençlik buluşması düzenlendi.

Programda gençler Erzincan'ın manevi mimarlarının bulunduğu Pir-i Sami Hazretleri ve Terzibaba Hazretleri külliyelerini ve şehitlikleri ziyaret ederek bu mekanlar hakkında bilgilendirildi. Programın devamında ise Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu gençlerle sohbet etti. Program hazırlanan ikramların takdim edilmesi ile sona erdi.

Faaliyete katılan öğrenciler, Erzincan Müftülüğüne ve gençlik hizmetleri çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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