Erzincan'da gaziler ve şehit yakınları öğrencilerle buluştu
"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında çocuklar ile gaziler ve şehit yakınları bir araya geldi.
"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında çocuklar ile gaziler ve şehit yakınları bir araya geldi.
Gerçekleşen programa; gaziler, şehit yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Öğrenciler; milli birlik ve beraberlik, vatan, bayrak, millet sevgisini yüreklerinde taşıyan gazilerin kahramanlıklarını ve şehit ailelerinin hatıralarını dinledi.
Program; öğrencilerin sorularının gaziler ve şehit yakınlarının cevaplaması ile son buldu. - ERZİNCAN