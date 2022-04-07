Erzincan'da fırınlar denetlendi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulunduran Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırın, unlu mamuller, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimlerine başlandı. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde eksik gramaj kontrolü yaparken vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan denetimlerde işletmelerin hijyen ve gramaj kontrollerinin yanı sıra depolar ve muhtelif yerlerde de inceleme yapıldı.

Ekipler, bazı eksikliklerin de kısa sürede giderilmesi için uyarıda bulundu. - ERZİNCAN