Erzincan'da "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi
Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve gençlere farkındalık kazandırmak amacıyla Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.
Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve gençlere farkındalık kazandırmak amacıyla Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.
Düzenlenen programa, İl Müftüsü Muharrem Gül, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fikret Ayaz, Okul Müdürü Osman Çiçek, veliler ve öğrenciler katıldı.
İl Müftüsü Muharrem Gül, programın hazırlanıp sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
İmam Hatipli öğrenciler, Filistin yararına düzenledikleri etkinlikler kapsamında elde ettikleri geliri Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Muharrem Gül'e makbuz karşılığında teslim ettiler. - ERZİNCAN