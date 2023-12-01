Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve gençlere farkındalık kazandırmak amacıyla Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve gençlere farkındalık kazandırmak amacıyla Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde "Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.

Düzenlenen programa, İl Müftüsü Muharrem Gül, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fikret Ayaz, Okul Müdürü Osman Çiçek, veliler ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül, programın hazırlanıp sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İmam Hatipli öğrenciler, Filistin yararına düzenledikleri etkinlikler kapsamında elde ettikleri geliri Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Muharrem Gül'e makbuz karşılığında teslim ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Gül Filistin Erzincan İnsan Hakları Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (1 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title