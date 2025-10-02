Erzincan'da Filistin İçin Dua Etmek İçin Toplandılar

Erzincan'da vatandaşlar, Sumud Filosu'na yapılan saldırı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Filistin için dua etti.

Erzincan'da Filistin'e gönül verenler, Sumud Filosu'na yapılan saldırının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Erzincan Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Sumud Filosu'na yönelik saldırı protesto edilirken, Filistin halkı için dualar edildi. Programa Erzincan halkı yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla meydana gelerek, alana kurulan dev ekrandan Gazze'de yaşanan son gelişmeler canlı olarak takip etti. Program boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Filistin direnişine dair konuşmalar yapıldı.

Erzincan Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Sözcü Hasan Çakmak; "Gecenin bu vaktinde yüreği Gazze için, Filistin için, orada katledilen bebekler için atan Müslümanlar olarak burada toplandık. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde, her yerde duyarlı insanlar, merhametli insanlar, adaletli insanlar, insanlığını kaybetmemiş vicdanlı insanlar ayaktalar. Gösteri yapıyorlar. Katil siyonist İsrail'i lanetliyorlar. Biz de bugün burada bu katliamı, bu zorbalığı, bu barbarlığı kınamak, telin etmek için bir araya geldik Erzincanlılar olarak. Allah hepimizden razı olsun.

Biz gücün haklı olduğu değil, hakkın güçlü olduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah bunu da bugün merhametimizin, elimizin ulaştığı mazlum coğrafyalara merhamet elimizi ulaştırdığı gibi, inşallah yarın adalet elimiz de ulaşacaktır. Yarın başka bir gün olacak. Hem Gazze için başka bir gün olacak, yeni bir gün olacak hem katil İsrail için yeni bir gün olacak inşallah. Rabbim bizi elimizle inşallah bu değişimi, bu uyanışı sağlasın.

Ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Gazze'deki yetimler aşkına, bebekler aşkına, katledilen kadınlar çocuklar aşkına, zalim İsrail'i bu gece Kahhar ismi celilinle kahru perişan eyle ya Rabbi. ya Rabbel alemin sözün bittiği yerdeyiz. Somut bir şeyler, elle dokunabilir bir şeyler, ayakları yere basan bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar ellerimizi sana açıyoruz. Ama utanıyoruz. Elimizle yaptığımız bu kadar diyecek bir şey de yapamadık. ya Rabbel alemin yarın ahirette şurada toplanmamızın hürmetine yüzümüzü ak eyle ya Rabbi" diye konuştu.

Etkinlik, topluca yapılan dua ile sona erdi. Katılımcılar, Filistin'e destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - ERZİNCAN