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Erzincan'da Fahiş Gıda Fiyatlarına Karşı Denetimler Başlatılacak

Erzincan'da Fahiş Gıda Fiyatlarına Karşı Denetimler Başlatılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılındaki asgari ücret artışı sonrası gıda fiyatlarını haksız yere artıran işletmelere karşı denetim yapacak. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı ağır tedbirler alınacak.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, Erzincan'da isçilik maliyetinin artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeler takip edilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülecek olan denetimlerde fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak için gerekli tüm denetimlerin gerçekleştirileceği ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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