Erzincan'da Emniyet Müdürü Baybaba Toplantı Düzenledi

Erzincan'da Emniyet Müdürü Baybaba Toplantı Düzenledi
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleriyle bir toplantı yaparak güvenlik çalışmalarını değerlendirip vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak için yapılan faaliyetleri konuştu.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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