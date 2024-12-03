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Erzincan'da Emniyet Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı

Erzincan'da Emniyet Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı
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Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki güvenlik çalışmaları değerlendirildi ve vatandaşların huzur ortamında yaşamalarını sağlamak için alınan önlemler istişare edildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda şehrin güvenliği ve vatandaşların huzur ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edilerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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