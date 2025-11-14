Erzincan'da Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında İl Çocuk Kütüphanesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte, çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve milli kültürel değerlere katkı sunmak amaçlandı.

Program süresince çocuklarla birlikte kitap okuma, boyama çalışmaları, kütüphane bahçesindeki oyun parkurunda etkinlikler ve eğitici sohbetler gerçekleştirildi. Küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekilen etkinlikte çocuklara kitap hediye edildi. - ERZİNCAN