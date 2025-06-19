Erzincan'da Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi

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Yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçileri, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alındı. Munzur Dağları'nda drone ile görüntülenen bu canlılar, sarp kayalıklar arasında besleniyor ve su ihtiyaçlarını gideriyor.

Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi

ERZİNCAN - Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan'da yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçileri drone ile görüntülendi.

Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken havadan görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuruyor, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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