Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı

Erzincan, Cumhuriyetin 100. yılında sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kentsel gelişme hedeflerini belirlemek için bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

Binlerce yıllık tarihinde, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, zamanın mekana dönüştüğü Erzincan, sahip olduğu mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Bu çerçevede "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" gerçekleşiyor.

Bu çalıştay, Erzincan'da sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kentsel gelişme ilke ve hedeflerini belirlemek, sektörlerin katma değerinin artmasına destek olmak ve Cumhuriyetin 100. yılında Erzincan'ın iddialı hedef ve projelerle hazırlanmasını sağlamak amacını taşıyan ve bunun için Erzincan'ın birlikteliğini esas alan, birlikteliğin gücüne inanan bir çalışma.

Hedefi olmayan bir ülke, bir kent, bir kurum, bir sektör ve bir kişi asla başarılı olamaz. Hedefe hemen ulaşmak zaruri de değildir. Önemli olan doğru hedef yönünde emin adımlarla ilerlemektir. Bir ülke, bir kent, başarıya, bütün kurumların, halkın, sektörlerin ve kişilerin ortak hedeflere dönük çaba göstermesiyle ulaşabilir.

Bu amaçla, 16 - 17 Aralık'ta, Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bezenmiş topraklarında, geleceğimizi şekillendirecek önemli bir çalıştay gerçekleşiyor.

1- Tarım ve Hayvancılık, 2- Kültür, turizm ve doğa sporları, 3-sanayi ve teknoloji, 4- Sağlık, 5- Eğitim, gençlik ve aile, 6- Deprem bilinci başlıkları altında, Erzincan'ın zengin potansiyeli ele alınıyor gelecek vizyonu şekilleniyor.

Erzincan Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı, yörenin tarihi ve kültürel mirasını korurken, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir gelecek için atılan adımları vurguluyor. Tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir yöntemler, kültür ve turizmde Erzincan'ın eşsiz güzelliklerinin tanıtımı, deprem bilinci ve alınacak önlemler, gençliğin ve aile yapısının güçlendirilmesi, sağlık ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile sanayi ve teknoloji entegrasyonu masaya yatırılacak.

Yaklaşık olarak altı yüz katılımcıyla gerçekleştirilecek olan Çalıştay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücülüğünde ve ilgili kurum yöneticilerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili tarafların bir araya getirilmesinin hedeflediği bu toplantıda, kişisel başarıları, kurumsal tecrübe ve bilgileri dolayısıyla davet edilen diğer katılımcılarla birlikte, iki gün boyunca Erzincan'ın geleceği birlikte tasarlanarak, geleceğe ilişkin stratejiler ve eylem planları oluşturulacak. Çalıştay, yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirerek Can Erzincan'a gelecek vizyonu oluşturulmasında önemli bir buluşma noktası olacak.

Hep birlikte, daha güçlü bir Erzincan, daha güçlü bir Türkiye için 16-17 Aralık'ta Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayında buluşuyoruz. - ERZİNCAN