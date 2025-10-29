Erzincan'da Coşkuyla Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından hava muhalefeti dolayısıyla kapalı stadyumda düzenlenen kutlama törenine geçildi. Törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajları okundu, öğrenci tarafından şiirler seslendirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Aydoğdu, "Bugün en büyük ve anlamlı milli bayramımız. Gururluyuz çünkü Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve daha nice isimsiz kahramanın kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 102 yaşında. Bugün, göklerde dalgalanan ay yıldızın gölgesinde, yüreklerimizi aynı heyecanın ateşiyle tutuşturduğumuz bir gün. Bugün, 102 yıllık bir çınarın gövdesinde buluştuğumuz, köklerimizi tarihten alıp dallarımızı geleceğe uzattığımız bir gün. Bu topraklarda Cumhuriyet'in nefesi bir türkü gibi göğe yükselir bir dua gibi gönüllere işler. Siz, Cumhuriyet'in en kıymetli hazinesisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiği, ay yıldızlı bayrağımızı geleceğe taşıyacak iradesiniz. Unutmayın: Cumhuriyet, aynı zamanda yarının davasıdır. Bugün, bu salonda bir kez daha haykırıyoruz, Cumhuriyet; bizim onurumuzdur, gururumuzdur, yolumuzdur. Cumhuriyet; mazlumun umudu, gencin sevdası, milletin davasıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek, sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Erzincan Jandarma Komando Bölük Komutanlığı birliklerinin yapmış oldukları silahlı gösteri ve yürüyüş, vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN