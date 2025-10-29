Haberler

Erzincan'da Coşkuyla Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Erzincan'da Coşkuyla Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından hava muhalefeti dolayısıyla kapalı stadyumda düzenlenen kutlama törenine geçildi. Törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajları okundu, öğrenci tarafından şiirler seslendirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Aydoğdu, "Bugün en büyük ve anlamlı milli bayramımız. Gururluyuz çünkü Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve daha nice isimsiz kahramanın kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 102 yaşında. Bugün, göklerde dalgalanan ay yıldızın gölgesinde, yüreklerimizi aynı heyecanın ateşiyle tutuşturduğumuz bir gün. Bugün, 102 yıllık bir çınarın gövdesinde buluştuğumuz, köklerimizi tarihten alıp dallarımızı geleceğe uzattığımız bir gün. Bu topraklarda Cumhuriyet'in nefesi bir türkü gibi göğe yükselir bir dua gibi gönüllere işler. Siz, Cumhuriyet'in en kıymetli hazinesisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiği, ay yıldızlı bayrağımızı geleceğe taşıyacak iradesiniz. Unutmayın: Cumhuriyet, aynı zamanda yarının davasıdır. Bugün, bu salonda bir kez daha haykırıyoruz, Cumhuriyet; bizim onurumuzdur, gururumuzdur, yolumuzdur. Cumhuriyet; mazlumun umudu, gencin sevdası, milletin davasıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek, sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Erzincan Jandarma Komando Bölük Komutanlığı birliklerinin yapmış oldukları silahlı gösteri ve yürüyüş, vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.