Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Yağışa Rağmen Devam Etti

Güncelleme:
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, asılan Türk bayraklarının yere düşmesine neden oldu. Bir vatandaş, yere düşen bayrakları toplayarak takdir topladı.

Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için cadde ve sokaklara asılan Türk bayrakları, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle direklerden koparak yere düştü. Düşen bayrakları toplayan bir vatandaşın duyarlı davranışı, takdir topladı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da olumsuz etkiledi. Ordu Caddesi'nde yapılması planlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, yağış nedeniyle Yaşar Erkan Spor Salonu'na alındı.

Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, kent merkezinde cadde ve sokaklara asılan bazı Türk bayrakları şiddetli rüzgarın etkisiyle direklerden koptu. Durumu fark eden bir vatandaş, ıslanmasına aldırış etmeden yere düşen bayrakları tek tek toplayarak özenle katladı ve aracına koydu.

Bayrağa gösterilen bu hassasiyet çevredeki vatandaşların takdirini kazanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
