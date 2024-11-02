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Erzincan'da Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması Başladı

Erzincan'da Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması Başladı
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Erzincan İl Müftülüğü, her hafta düzenleyeceği 'Cumartesi Günü Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması' programlarına bugün başladı. Müftü İsmail Fakirullahoğlu, gençleri programa katılmaya davet etti.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından her hafta devam edecek olan "Cumartesi Günü Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması" programları bugün itibarıyla Camii Kebir Camii'nde başladı.

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bu özel zaman dilimlerini, bu manevi ve bereketli atmosferi ilk günden itibaren bizimle paylaşan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ümmetin geleceği olan gençlerimiz, özellikle üniversiteli kız ve erkek öğrencilerimiz, programlarımıza katılarak hem bizlere güç katmakta hem de dini konularda faydalanma gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Bizler de bu doğrultuda onlara destek olmaya çalışıyor, tüm gençlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Cemaatimizin bu samimi teveccühüne, tesbihatlar, kasideler, sohbetler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mukabelede bulunuyoruz.

Seher vaktinin bereketinin, sabah namazının faziletinin ve yeni bir günün ilk saatlerinin şehrimize, ülkemize, Ümmet-i Muhammed'e ve tüm insanlığa barış, huzur, dostluk ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. İşrak namazlarımızı eda ediyor ve cami çıkışında çorba ikramlarımızla muhabbetimizi artırmaya çalışıyoruz.

Bu güzel şehrimizin manevi atmosferini, Mescid-i Haram'ın, Ravza-i Mutahhara'nın, Eyüp Sultan'ın huzur iklimiyle buluşturma gayretindeyiz. Erzincan'ın değerli insanlarını ve kıymetli gençlerini her Cumartesi sabah namazında bir araya gelmeye, Kur'an'ın mesajları ve Peygamberimizin hadislerinin bereketinden istifade etmeye davet ediyoruz. Rabbimiz bizlere hayırlı, bereketli ve kendi rızasını gözeten bir ömür nasip etsin." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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