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Erzincan'da Çocuklar Kros Motoru ile Kar Keyfi Yaşadı

Erzincan'da Çocuklar Kros Motoru ile Kar Keyfi Yaşadı
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Erzincan'ın Menderes Mahallesi'nde çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Motosiklet tutkunu Cansel Atilla, evlerinde sıkılan çocuklar için bir eğlence imkanı sunarak mahalledeki tüm çocukları bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Erzincan'da karla kaplanan boş arazide toplanan çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkardı.

Erzincan merkez Menderes Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla kar keyfi yaşadı. Motosikletin arkasına kızakları bağlayan motosiklet tutkunu Cansel Atilla, kızağa binen çocukları kar üzerinde kaydırarak keyifli anlar yaşattı. Atilla isimli vatandaş evlerinde sıkılan çocukları eğlendirmek için farklı bir yol buldu. Kros motorunun arkasına bağladığı kızak ile mahalle içerisinde bulunan boş bir arazide çocukları kaydırarak eğlendirdi. Çocuklar tarafından talebin artması üzerine arkadaşlarından yardım isteyen motosiklet tutkunu Atilla, gelen arkadaşıyla birlikte mahallede ki bütün çocukları kızaklara bindirerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Yaz aylarında motosikleti ile doğa turu yaptığını ifade eden Cansel Atilla, "Kar yağdı. Çocukları da dışarıda görünce hemen aşağı indik. Ben normalde yazları motosikletle doğa turları yapıyorum. Önümüzde müsait bir alan vardı. Hemen kızakları motosikletin arkasına bağlayıp çocukları çekmeye başladık ve gören çocukların hepsi gelmeye başladı. Çığ gibi büyüdü. Çocukları bu şekilde eğlendirdik. Çocuklar çoğalınca, herkes görüp gelince motor yetmedi diğer arkadaşımdan destek aldım. Oda hemen motorunu çıkarıp bize destek verdi sağ olsun" diye konuştu.

Kızak ile kayarak karın tadını çıkaran çocuklar ise, "Biz evde can sıkıntısından oturuyorduk. Sonra baktık Cansel abim geldi dedi ki kızağı bağlayalım, sizi kaydıralım. Sonra geldik kızakları bağladık. Direk bizi sürmeye başladı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok eğlenerek kaydım. Kardeşim ile birlikte de kaymak istiyordum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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